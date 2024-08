BLOGIJA SURUTAKSE NURKA? Erik Orgu alustab Malluka vastu intiimsete kaadrite levitamise pärast kohtuteed

Mariann Treimann ehk Mallukas avaldas 14. augustil oma blogis, et sai tervisenõustajalt Erik Orgult kohtukutse. «Ma pean üht ütlema – kõikidest nendest leelotajatest, kes aina kõrva ääres pinisevad, et annavad mu raisa kohtusse, on Erik Orgu siiani ainukene olnud, kes ilma suurema plärinata t**a pihku võttis ja päriselt kohtusse läks,» teatas Mallukas oma kinnises blogipostituses.