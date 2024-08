VIDEO Moelooja Liina Stein avab enda Pariisi ateljee uksed: mulle meeldib, kui mul on mingi väljakutse, mida on raske saavutada

Vastuseks küsimusele, mis on tema saladus, et ta sedavõrd kaugele on jõudnud, nentis Liina, et armastus enda töö vastu. «Mulle meeldib hästi palju teha. Mul oligi ühel hetkel siuke tunne, et Eesti on hästi armas, aga ta on väike.» Nii otsustas ta minna moepealinna Pariisi. «Mulle meeldivad väljakutsed. Mulle meeldib, kui mul on midagi, mida on raske saavutada. Mulle ei meeldi, kui asjad tulevad kergesti.»