KARMA? Jennifer Lopez on raevunud, et tema järjekordne abielu karil on

Superstaar Jennifer Lopezi ja näitleja Ben Afflecki puudutavad kuulujutud ei taha kuidagi vaibuda ning väidetavalt on paar juba märtsist saati lahus olnud, kuid Lopez ning Affleck pole ise lahkuminekut kinnitanud. Sellegipoolest kõik viitab sellele, et paar ei ole enam koos ning käivad jutud, et lahutuspaberid on allkirjastatud. Väidetavalt on Lopez täiesti endast väljas ning on vihane, et paari suhe taas lörri läks, vahendab PAGE SIX.