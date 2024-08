«Eesmärk on lihtsalt ellu jääda!» Andrei Zevakin põrutas koos Robin Valtinguga Ladina-Ameerikasse

«Ameerika Ühendriigid said põhjas meil juba vallutatud, nüüd on aeg lõunapoolsed maad ette võtta ja eesmärk on lihtsalt ellu jääda,» rääkis Robin ja avaldas, et plaanis on ära proovida nii Ayahuasca taimedega ravitsemine kui ka eluohtlik härjavõitlus.