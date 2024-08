HALB ÜLLATUS Kemmerg kummuli: kas öösel oli Annikorus tornaado või on see noorte kätetöö?

Elva vallas asuva väikese Annikoru küla elanikke painab küsimus, mis juhtus Männiku liikumisrajal asuva välikäimlaga. «Kas öösel oli tornaado? Täispuidust välikäimla ei kuku ju ise kokku!» kurvastab kohalik elanik. Kahtlustatakse, et tegemist on siiski noorte kätetööga. Elva vallavalitsuse esindaja ütleb, et politseile on avaldus esitatud.