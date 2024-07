JÄRELHÜÜE Katrin Lust Lembit Sarapuust: ta töid müüdi väga kallilt, aga ise ta rahast ei hoolinud

«Kõigepealt tuli minu juurde Leonhard Lapin, kes ütles et Eesti on Lembit Sarapuu unustanud tema tähtsal 90ndal juubelil. Ja siis ta ütles mulle seal Vabaduse väljakul, et «Katrin, sa pead minema Lembit Sarapuu juurde!»

Katrin meenutab, kuidas Lembitu korteris olid vaid rajad, mida ümbritsestid maast laeni pildid. «Ja siis oli väike madrats magamistoa põrandal, kus ta magas. Ja ta oli nii õnnelik, ütles, et see on ainus, mis ta vajab.»

Katrin Lust meenutab, et hinge läks talle see, mida Sarapuu enda maalide kohta rääkis. «Kui ma küsisin, et kas ta oleks nõus mõnda oma maali müüma, siis ta ütles, et ta hoiab kõik oma pojale. Et tema pojal oleks parem elu, kui teda enam pole,» meenutab Lust, kelle sõnul näitas Sarapuu talle mitmeid 80ndatel ja 90ndatel maalitud maale, mida ta alles hoidis. «Ta ütles, et ta tahab, et ta pojal oleks kõik hästi ja ta ei peaks millestki puudust tundma, kui teda enam pole. See oli väga liigutav.»