PÄEVAHOROSKOOP 31. juuli: Ambur kipub liialt teisi õpetama, Sõnn tunneb vajadust argielust hetkeks eemale saada

Vastused kõige olulisematele küsimustele on peidus sinu enda sees. Nendeni jõudmine on aga küllaltki valuline teekond.

Küllap tuleb sul mõttetööle pühenduda. Kohati õnnestub see päris edukalt, ent võib tekkida ka takerdumisi ning mõningaid tagasiminekuid.

Hea päev, et rääkida kallimale oma vajadustest, salajasemaidki südamesoppe avada. Julgus olla siiras muudab suhet lähedasemaks.

Kui pead midagi kirjutama või sõna võtma, saad sellega ilmselt ideaalselt hakkama. Ent pead jälgima, et sa salajast infot välja ei lobiseks.

Võid olla omajagu enesekeskne ja kippuda kaaslasi õpetama. Nii on sul raske aru saada teiste inimeste seisukohtadest ja eesmärkidest.

Täna tõstatuvates teemades ei ole ilmselt sinu jaoks midagi uut. Pigem mõtled, et milles ometi asi, et vanad teemad taas esile kerkivad.

Sulle võib tunduda, et sõbrad käituvad egoistlikult. Lähemalt vaadeldes on aga mõistetav, miks on nende endi püüdlused neile esmatähtsad.