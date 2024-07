Hiljaaegu vahendas Page Six, et ehkki USA staarpaar Jennifer Lopez ja Ben Affleck on andnud endast parima, et nende kooselu paistaks tugevana, on väidetavalt nende abielu tegelikult mitu kuud olnud sisuliselt läbi. Allikate sõnul on paar suisa märtsikuust saati lahus olnud. Kaks aastat tagasi abiellunud Lopez ja Affleck pole viimasel ajal koos aega veetnud. Mõnda aega tagasi kolis Affleck välja ka nende ühisest villast, vahendab New York Times. Ühise kodu ostis paar kõigest aasta tagasi.