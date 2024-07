Surid neljaliikmelise USA perebändi kolm liiget

Ühte USA perekonda on tabanud mitu valusat kaotust korraga. Neljaliikmelisse gospelmuusika bändi kuuluv Autumn Nelon Streetman kaotas lennuõnnetuses oma bändikaaslased, kelleks olid tema ema, isa ja vanem õde, vahendab BBC.

Bänd, mis kannab nime The Nelons, pidi esinema Seattle'ist alguse saanud kruiisil ning lennuk oli enne õnnetust teel just sinna. Autumn, kes ootab hetkel oma esimest last, oli juba Seattle'is.

Umbes kella ühe ajal päeval kukkus lennuk alla ja õnnetusest sai alguse metsatulekahju. Esialgsetel hinnangutel põhjustas õnnetuse lennuki autopiloodi rike.

«Aitäh armastuse ja toetuse eest,» tänas Autumn fänne kõigest mõned tunnid pärast traagilist õnnetust.

Lennuõnnetuses hukkusid veel Autumni vanema õe abikaasa, pere assistent, piloot ja piloodi abikaasa.

The Nelons on perebänd, mis sai alguse juba 1970. aastal ja see loodi Autumni vanaisa poolt. Aastakümnete jooksul on bänd saanud kolm Grammy nominatsiooni ning 2016. aastal lisati The Nelons gospelmuusika autahvlile.

The Nelonsi suurimateks hittideks on «I Shall Not Be Moved» ja «Come Morning». Lisaks muusikale töötas Autumni ema ka näitlejana.