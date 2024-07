«Altkäemaksuks puudub paljudel raha, et end sõjategevusest välja osta või selle abil välismaale pageda,» kirjeldab Ukraina juurtega Eesti kodanik, kes on praegu Lääne-Ukrainas. Tema sõnul ei ole paljudel Ukraina meestel enam positiivseid põhjuseid, mille eest sõdima minna: «Kogu Ukraina vabastamisse usuvad vaid need, kes istuvad välismaal mugavalt diivanil.»