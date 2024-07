«Siis seda kolmandat last küll ei tule!» Uudis lastetoetuste võimalikust vähendamisest on pannud sostiaalmeedia kihama

«Tõmmaku hoopis riigikogulaste palkasid vähemaks.» Teisipäeval tuli avalikuks uudis, et uus valitsus võib hakata lastetoetusi kärpima. See ajas aga rahval harja punaseks ning Redditis olevatest kommentaaridest on näha, et uudis on pannud inimesi kahtlema laste saamises.