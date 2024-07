FOTOD JA VIDEOD «Midagi ei tööta, ei saa autot parkida ega vett osta!» IT-süsteemide rike on tekitanud lennujaamades kaose

Mitmeid Euroopa lennujaamasid on tabanud ulatuslik IT-süsteemide rike, mis segab mitmete teenuste toimimist, vahendab Edinburghlive . Teadaolevalt on reedel, 19. juuli hommikul kella kaheksa ajal tekkinud rike mõjutanud näiteks Šotimaal lennujaamade, veebimeedia ja pankade tööd.

Edinburghi lennujaam hoiatas rike järel reisijaid, et ooteaeg võib olla tavapärasest pikem. «IT süsteemi rike tähendab, et ooteajad on lennujaamas pikemad kui tavaliselt,» kirjutati lennujaama ühismeediakontol.