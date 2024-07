ŠOKEERIV VIDEO Ida-Virumaa bussijuht hakkas jalaga ust löönud noorukit kägistama

Ühismeedias on jagatud šokeerivaid kaadreid Jõhvi bussijaamast. Video põhjal jääb mulje, et bussijuht läheb bussiust löönud noorukile kätega kallale, kägistab teda nii kõvasti, et viimane kaotab teadvuse, kergitab tehtu järel püksirihma ja ütleb midagi. Rahvas on olukorra suhtes skeptiline ning mõned on astunud bussijuhi kaitseks välja.