Kahe meetri kõrgune kuju avastati väljakaevamiste käigus Edela-Bulgaarias asuvas iidses Heraclea Sintica linnas, mis on Kreeka piiri lähedal, teatab CNN .

Kuju välja kaevanud arheoloogid ütlesid, et nad ei uskunud oma silmi, kuid on teada, et 388. aastal pKr laastas tollast suurlinna maavärin ja arvatavalt selle tõttu asetati kuju kanalisatsiooni ja kaeti pinnasega. Tänu sellele säilis kuju sajandeid.