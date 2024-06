VIDEO «Nii kaua kui asi ei ole keelatud, on see lubatud!» Koertega ujuma minek lõppes TikToki Rastaperekonna jaoks politsei külastusega

Martti räägib toimetusele, et naabrinaise laps oli käinud koos sõbra ja nende koertega Puka veehoidla nimelises järves ujumas. Ligi tund aega hiljem sõitis Martti ja tema pere koduhoovi aga politsei, sest vähemalt üks suvitaja oli koerte veekogusse lubamisest sedavõrd häiritud, et tegi politseisse kaebuse. «Ma arvan, et Pukas ei ole kellelgi politsei nii palju külas käinud kui meil. Meil käib iga nädal politsei,» nentis Martti kerge muigega.