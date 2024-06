PÄEVAHOROSKOOP 13. juuni: Vähil ei maksa olla lähedaste inimeste suhtes liiga nõudlik, Ambur vajab natuke puhkust

Lähtu nendest teadmistest, mis on sul juba ammu olemas. Uut infot ei taha sa kuigi hästi omaks võtta, võõrad ideed tunduvad veidrana.

Ilmselt ei ole sa täna kuigi seltskondlik. Vajad aega selleks, et endasse vaadata, oma seisukohtade tagamaid analüüsida.

Lähedaste inimeste suhtes ei maksa liiga nõudlik olla. Võimalik, et kodused probleemid tunduvad sulle tõsisemad, kui need tegelikult on.