MEELEAVALDUS Kohalikud võitlevad Valga koduta loomade varjupaiga säilimise eest

Loomade heaolu pärast südant valutav Kadri räägib Elu24-le, et Valga varjupaik on oluline mitte ainult sellele linnale, vaid kogu piirkonna loomadele, kes abi vajavad. «Varjupaiga sulgemine tooks kaasa suure tagasilöögi nii hüljatud loomadele kui inimestele, kes on valmis neid aitama ja adopteerima. Oluline on leida lahendus ja toetus kohalikult omavalituselt,» ütleb ta. «Olen töötanud aastaid vabatahtliku, talitaja, administraatori kui ka loomapüüdjana. Mul on kogemusi nii väiksemate kui suuremate varjupaikadega Eestis ja Ameerikas. Suhtlen tihedalt kohalike varjupaiga töötajate ja kogukonnaga. Minu kogemuse põhjal ei teeni sellise teenuse kaugele viimine kohalike huve ning aastatepikkune järjepidev töö läheb lihtsasti kaotsi,» räägib Kadri.

«Meie pere on Valga varjupaigast adopteerinud neli kassi ja ühe koera. Minu naabrid ja tuttavad on käinud varjupaigas abiks ning isa on aidanud ehitada kassituppa jooksuratta ja olnud vabatahtlikuna abiks erinevatel töödel. Selline kogukondlik toetus ja pühendumus näitab, kui oluline on Valga Varjupaik meie kogukonnale. Varjupaikade MTÜ on aastate jooksul väga palju panustanud Valga varjupaiga ülesehitusse. Kui laseme selle kinni panna, on tulevikus väga kulukas ja aeganõudev üles ehitada sellist hästi toimivat asutust. Loodame, et Valga loomade varjupaik saab jätkata oma olulist tööd,» räägib Kadri.