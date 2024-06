BURGERIST KOOGINI Riia südalinna kohvik üllatab lemmikutele mõeldud erimenüüga

Riia kesklinnas asub kohvik nimega «Andaluusia koer», mis on külastajaid rõõmustanud juba 30 aastat. Kohviku teeb omanäoliseks see, et menüüs on eraldi osa ka koertele. Nii saabki koeraomanik koos oma lemmikuga tulla maitsvaid roogi nautima või koguni koera sünnipäeva tähistama, sest menüüst leiab ka sünnipäevakoogi, mis mõeldud just koertele.