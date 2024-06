Küsimus on aga selgelt rohkem kui vastuseid.

Delikaatne info pangas

Alati leidub ka inimesi, kes ütlevad, et neil ei ole midagi varjata ning vaadaku kõik nende andmeid terviseks. Küsimus ei ole, aga selles, kas inimesel on midagi varjata või kuritegelikud plaanid. Küsimus on põhiõigustes. Ka meie enda põhiseadus kaitseb õigust privaatsusele ning andmekaitsele. Meil kõigil on õigus olla jäetud üksi ning õigus oma eraelule. Meil on õigus otsustada, milliseid andmeid teistega jagada. Privaatsuse riivamist õigustavad ainult erandlikud asjaolud. Keeruline on nõustuda, et selleks on aga ühe riigiameti mugavus ja seda veel olukorras, kus isiku osas menetlust ei ole isegi alustatud.

Mis seal pangas siis nii tundlikku on? Pangakontolt saame teinekord inimese kohta rohkem teada kui teavad temast tema lähedased. Tehingute andmetest tuleneb nii informatsioon selle kohta, kas isikul on lemmikloom, mis on talle meelepärane toidupood kui ka see, kus inimene käib juuksuris. Aga samuti näeb sealt, kas inimene teeb regulaarseid annetusi näiteks kindlale kirikule või kust ja millal ta võtab välja sularaha. Kas ta ostab loteriipileteid? Või hoopis tasub regulaarselt arveid kasiinos. Vilkad pangamaksed võimaldavad inimese kohta luua tervikpildi. Seejuures arvestades ka privaatsuse tagamise kohustustega kehtib Eestis pangasaladuse regulatsioon, mis kohustab panka vaikima klientidega seotud asjaoludest. Ka sellest põhimõttes mööda minek vajab eraldiseisvat analüüsi.

Kahtlane kui efektiivne panagakonto jälgimine ikkagi on

Viimaks tõusetub küsimus, mida loodab MTA pangakontode jälgimisega täpselt saavutada. Selge on, et need, kellel on midagi varjata toimetavad oma härmarad tegevused teistesse riikidesse. Kaotajaks jääb seega inimene, kes on taas sunnitud ära andma osa oma privaatsusest.