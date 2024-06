PÄEVAHOROSKOOP 1. juuni: Sõnnil tasuks muuta oma eluviisi, Ambur veedab rõõmsalt aega sõpradega

Saad end kallima kõrval õnnelikuna tunda. Ehkki oled loomult püsimatu, on sinulgi vaja tunda meeldivat stabiilsust ja kindlustunnet.

Võiksid midagi õppida. Ehk leiad endale uue hobi või vaimustud niivõrd, et tahad asjaga edaspidi süvenenult tegelema hakata.

Sinu mõttemaailm on tasakaalus. Märkad head ja ilusat enda ümber ning leiad viisi, kuidas ka teistel aidata seda silmata.

Poodides käimiseks hea aeg. Tegutsed läbimõeldult, ostad ainult asju, mis on kvaliteetsed ja nägusad ning mida sul vaja läheb.

Sõpradega on hea koos olla, küllap tulevad jutuks ka tõsised teemad. Võite avastada, et teil on rohkem ühist kui oled arvanud.