Peaminister Rishi Sunak tegi 26. mail üldvalimiste kampaania esimese suurema poliitilise avalduse, lubades taastada 18-aastastele sõjalise väljaõppe, kirjutab The Telegraph .

Ta ütles, et see on kas aasta sõjaväes või iga kuu üks nädalavahetus asendusteenistuse vabatahtlikuna.