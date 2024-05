NÄDALAPROGNOOS Ees on julged sõnavõtud ja uute ideede avalikustamine: on toimumas selge progress

Täiskuufaas on värskelt läbi saanud ning Kuu hakkab tasapisi kahanema, kuid see nädal möödub endiselt võrdlemisi kõrges energias ning suurt väsimust ega langust veel ei tule.

Ees on nädal, mis toob palju suhtlemist, mõttevahetust ja arvamuste avaldamist, aga ka teatud seisukohtade välja arenemist või isegi muutumist. Kõri, häälepaelad, hääl ja ka sõnad ning mõtted on fookuses.

Lisaks tuleb ületada ka haavatavus seoses meheliku energiaga ehk kuidas me tegutseme, oma eesmärkide nimel võitleme ja ennast kehtestame.

Planeediseisud nädalapäevadel

Teisipäeva hommikul viibib Merkuur sekstiilis Saturniga, mis soosib praktilist mõtlemist ja tõhusat suhtlemist. Selles energias on lihtsam keskenduda tööle ja kõigele olulisele, mis nõuab tähelepanu ja vajab tegelemist.

See on ka kainestav mõju pärast veidi ülemeelikut ja vaimustavat täiskuud. Nüüd näeme selgemini, mis on reaalne ja mis mitte. Kõikvõimalikud tööga seotud vestlused ja plaanide tegemised on väga toetatud. Mõistus töötab selgelt.

Kolmapäeval kell 20.08 jõuab Marss ühendusse Chironiga 22°09' Jääras. See on väga oluline taevane kohtumine, mis toob tähelepanu keskmesse «haavatud mehe». Tegu võib olla otseselt mehega, aga ka meesenergiaga, mis on olemas kõikide inimeste sees. See energia juhib, kuidas me tegutseme, oma eesmärke täidame, võitleme, enda ja teiste eest seisame ning end kehtestame.