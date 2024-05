KOSMILINE PEEGELDUS Kuidas läheb Jüri Ratasel: kas populaarsus sotsiaalmeedias toob ka edu karjääris?

Jüri Ratas on tõmmanud viimasel ajal palju tähelepanu oma aktiivse osalusega sotsiaalmeedias ning on arutletud, kas selline meelelahutuslik pool toob talle karjääris pigem kasu või hoopis kahju. Kuna inimesed jälgivad Jüri Ratase tegevusi üha rohkem ja tunnevad tema vastu huvi, vaatame asjale ka astroloogilisest vaatepunktist. Mida kõnelevad planeedid tema käekäigust eesoelval aastal?

Jüri sünnikaardis on Kuu Kaksikute tähemärgis ning see räägib juba iseenesest, et kommunikatsioonis (eriti, kui sinna on kaasatud ka meelelahutuslik aspekt) tunneb ta end nagu kala vees.