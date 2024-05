ELU25 Juku-Kalle Raid: Piiritülid! Rahvusvaheliste õiguste järgi võiksid Eesti ja Soome oma merepiiri laiendada

Venemaa möllab merepiiriga Leedu ja Poola lähistel, aga koristas ära ka talle "mitte sobivad" piiripoid Narva jõelt. See on üks õpetlik, aga väga pika ajaloo ning üsna morni tulevikuga lugu, kui me üldse ei reageeri, kirjutab Juku-Kalle Raid. Tegelikult saaks rahvusvaheliste õiguste järgi suurendada merepiiri Sooma ja Eesti ning sulgeda soome lahe. Venemaaga ON vaja sõidelda läbi rahvusvahelise õiguse. Kuni see kehtib. Vastasel korral surume me kõik ühel päeval teineteisel kätt ja ütleme – nägemist, tore oli see üürike vabadus.