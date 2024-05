GALERII Milline möll! Vaata, kes käisid Eleryn Tiidu debüütalbumi esitluskontserdil

Lauljatar on öelnud, et album jääb alati meenutama üht ilusat tormilist armastust. «Kogesin tundeid, mida ma ei olnud kunagi tundnud, niisiis veetsin palju aega klaveri taga neid kõiki emotsioone ja mõtteid välja kirjutades. See oli minu jaoks omaette teraapia. Ma fännan seda emotsionaalset ja ausat kogumikku, sest see on nii minu nägu,» ütleb Tiit.