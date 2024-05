SIND KA? Nendel kuupäevadel sündinuid mõjutab täiskuu seekord kõige enam

Kuutsükkel on jõudnud kulminatsiooni õnnemärgis Amburis 2°54’ , tuues kaasa veidi teistmoodi täiskuu, kui see, mida tavaliselt kardetakse. Emotsionaalne kulminatsioon ei pea tähendama alati pingeid, konflikte ja draamasid; see võib tuua ka tähistust, pühitsust, ülevoolavat rõõmu ning elu kogemist täiel rinnal.

Just sellisesse täiskuusse olemegi seekord jõudnud. Pange tähele, see püüab tuletada meile kõigile meelde, miks elu on elamist väärt. Kui sinu nädalalõpp ei too erilisi sündmusi, siis vaata enda sisse. Kõik head asjad saavadki kõigepealt alguse enda seest ning alles seejärel leiavad peegelduse väljaspool.