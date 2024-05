«Milleks seda janti tarvis?» Haapsalu haiglas olev kohvi- ja snäkiautomaat tekitab klientides segadust

Läänemaa haiglas asuvast automaadist juua ostnud kodanik sai üllatuse, kui avastas, et kaardilt on läinud maha ligi euro rohkem. Kohvi- ja snäkiautomaate haldava firma esindaja selgitab, et igat ostu tehes broneeritakse suurima toote väärtus ning tehingu lõppedes tagastatakse ülejäänud summa tagasi.