ELU25 Tarmo Tamm: kas Eesti vôiks üldse saada sama jôukas kui Austria vôi Šveits?

Linnaraamatukogu Dornbirnis. Kohalik puit. Foto: Tarmo Tamm

Mõtteviisi tuleb muuta

Kui me soovime jôukust ka Eesti hoovile, peame kôik oma môtteviisi muutma, muidu paremaks ei lähe ja ei ole môtet isegi väga viriseda.

Kui räägime näiteks rohekokkuleppest, siis peab see muutuma inimeste ahistamise asemel neile kasulikuks ja mugavaks, Eestil on siin rohkem vôita kui enamusel riikidel Euroopas.

Lisaks kôigele veel väide, et Eesti on üks Euroopas enim CO2 te emiteeriv riik inimese kohta.

Ringmajandus on positiivne asi, aga olmeprügi sorteerimisest kuivaks ja märjaks vast piisab? Ülejäänu teeb ära automaatne sorteerimisliin, hea uudis on see et sellised on täna olemas.

Biogeense süsiniku kasutus on hea plaan, sest see kasvab tagasi. Puidu kasutus ja metsamajandus on sisuliselt roheleppe alus. Ursula Von der Lyeni sônadega: puitehitus ja AI on meie tulevik.

Mingil imelikul pôhjusel üritab aga Eesti näha rohepööret vähemas metsamajandamises ja suuremas metsade kaitse alla vôtmises. Tingimustes, kus Eestis on loodus sisuliselt kôige paremas seisus Euroopas, meil on kôige rohkem kaitsealasid, aga samas meie inimeste sissetulekud ja SKP on alla Euroopa keskmise ja riigi eelarve sügavas miinuses. Milleks selline vabatahtlik ja mittevajalik masohism, on kahjuks arusaamatu.