VIDEOINTERVJUU Särtsakad karavani naised alustavad raadiosaatega: «Tere ummikust!» märksõnaks on hea tuju kogu aeg

«Teil on eetris naised, kellel on alati ainult hea tuju, ja muusika, mis viib meeleolu kõrgustesse,» rääkisid värsked raadiohääled Eeva Esse-Sõõrumaa, Carola Madis ja Kristel Aaslaid, kelle juhtida on tänasest raadio Duo saade «Tere ummikust!».