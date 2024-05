OSTA ÄRA Franz Malmsten müüb matkabussi: Eesti on ristipõiki sellega läbi sõidetud

«Istu autosse ning võta suvi mõnusalt vastu autoga, mille mootor ei vea sind kunagi alt,» kirjutas näitleja Facebooki lisatud Mercedes Benzi matkabussi kuulutuse juurde. Hind kivisse raiutud pole ning Malmsten on kuulutuse juures öelnud, et ostja pakkugu ise hind ja tulgu vaatama. «Huvilisi on olnud juba, kes plaanivad järgmisel nädalal vaatama tulla,» ütleb Malmsten.

Bussi varustuses on muuhulgas külmkapp, gaasipliit, päikesepaneel, pistikud ja voodi.

Foto: Facebooki Marketplace

Foto: Facebooki Marketplace

Malmsteni sõnul on ta autoga läbi sõitnud kogu Eesti. «Suveti olen selle sees põhimõtteliselt elanud. Eesti on ristipõiki läbi sõidetud, meil on hea ka see, et siin on RMK matkaplatsid ja igasugused kohad, kuhu saab autoga ligidale näiteks järvedele. Ütleme, et idüllilisi kohti on väga palju, kus on saadud käia ja see teeb selle kõik veel ägedamaks.»

Nende retkede jooksul on ka juhtunud mõningad meeldejäävad juhtumid. «Kunagi jäin ühte randa liiva sisse kinni. Hästi kaua püüdsin välja saada ja siis saatsin venna ranna peale, et äkki leidub keegi, kes saaks aidata. Vend tuli tagasi mingi seltskonnaga, kes oli teist korda oma elus seal rannas ja see oli teine kord, kui nad pidid kedagi välja aitama ja sellepärast neil olid autos igaks juhuks asjad varuks, tungrauad ja kõik, mida oli vaja. Siis me saimegi ta neljakesi välja. Selle autoga on see, et see kuidagi läheb inimestele korda, seega arvan, et uus ostja saab endale ootamatult palju sõpru sellega kaasa.»

Tunamullu rääkis Malmsten Maria Rannavälja taskuhäälingus, et idee endale matkabuss ehitada tuli tal päris ammu. «Ma mäletan, et ma tegin oma esimesi kavandeid 8.–9. klassis või isegi varem veel,» kirjeldas Franz enda armastust matkabusside vastu 2022. aastal. Toona ütles ta ka, et suvel plaanib ta sõita matkabussiga Soome. Ehkki see plaan ei täitunud, siis Eestit jõudis Malmsten bussiga avastada küll ja veel.

