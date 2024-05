Perekond Tõniste noppis Dubai missivõistlusel mitu tiitlit. Ingrid: tütar palus, et koos temaga kasvõi üks kord elus koos lavale tuleksin

«Täna võin öelda, et nii see võistlus kui kogu ettevalmistusperiood oli üks äärmiselt äge ja kirev teekond ja ma ei ole hetkekski kahetsenud, et see lõpuks siiski ette sai võetud. Kõik need inimesed, alates meie enda tiimist, Dubai International Fashion Festivali peakorraldaja, disainerid, kelle riideid erinevatel moesõudel esitlesime, foto- ja videograafid jne, on imelised ja kogu see kogemus oli sedavõrd positiivne, et nüüd olen veelgi rohkem veendunud – never say never (ära kunagi ütle ealeski – toim) – nii et eks me näe, mis tulevik edasi veel toob,» ütles Ingrid Tõniste, kes võitis 1989. aastal Miss Estonia konkursil I printsess tiitli.