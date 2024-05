See iidne objekt on mõistatuslik, sest pole selge, kuidas see Uus-Lõuna-Walesi põhjaosas asuva Graftoni, mis asub Sydneyst umbes 480 kilomeetrit põhja pool, keskkooli jõudis, ja sajandivanusel sedelil on vaid kirjas, et see on ehtne Egiptuse muumia, kirjutab Live Science.