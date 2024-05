ELU25 Juku-Kalle Raid: kurb lugu sellest, kuidas Juhan Liiv ennast Poola kuningaks kuulutas

Fred Jüssi on Juhan Liivi kohta öelnud: "Vist mitte keegi pole mind puudutanud nii sügavalt kui Liiv. Inimesed ei tee pahatihti vahet algelise ja lihtsa vahel – tee lihtsuseni on sageli kõige keerulisem.”

Juhan Liiv on meie kultuurimaastikul üsna erandlik laternapost, kes ei kuulunud õieti kuhugi, aga kui mitmed kultuuriheerosed on unustusse vajunud, siis Liiviga ei juhtu seda kindlasti seni, kuni kõlab eesti keel.

Üksiku Liivi pintsak

Ent aeg on voolanud ja omamoodi täielikuks rahvuslikuks märgiks pole saanud mitte vaid tema tekstid, vaid hilisemad põlvkonnad on samastanud teda isegi Estonia teatri ehitusega – Juhan Liiv olla nurgakivi juurde auku visanud oma kulunud kuue, öeldes, et see on ainus, millega ta Estoniat toetada saab. Tegelikkuses polnud asi niimoodi, aga see legend elab edasi rahvusliku eneseteadvuse majakana. Mis päriselt juhtus, pole muidugi kusagil fotol ega saati veel filmilindil.