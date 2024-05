Malmö Arenal lõppes äsja finaali peaproov ning kontserdimaja on peagi valmis vastu võtma rahvast, kes finaaliks endale pileti on soetanud. Olukord on aga endiselt pingeline, kuna juba on politsei pidanud tegelema ka kogunenud meeleavaldajatega. Vaata, mis kohapeal toimub, Elu24 galeriist!