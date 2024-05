Milline hämmastav nädal! Päike jõuab ühendusse Uraani ja Jupiteriga, Veenus ühendusse Uraaniga ning Marss ühendusse Kuu Põhjasõlmega – ees on elu avardavad kogemused, mis võivad südame ootamatult kiiresti avada ning annavad jõu, et liikuda edasi just selles suunas, kuhu tegelikult minna on vaja.