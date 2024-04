Sama ütles ka nädalavahetuse ärataja Kraus: «Mulle meeldivad nädalavahetused koos kuulajatega! Ja seda rõõmu on ka mu häälest kuulda. Vaba päev, täis erinevaid sündmusi ja valikuid, kuidas seda veeta, aeg, kui saab perega koos olla, nautida pannkooke. See mõnus koosolemise aeg.»

Hermanni arvates on hommikuprogrammi menu taga just sedalaadi suhtumine. «Minu motivatsioon on alati laes. See vist ongi üks edu saladus, mis iganes tööd sa teed. Kui silm särab ja hääl heliseb, siis läheb kõik kui õlitatult. Iga tööpäev pakub midagi uut ning need neli hommikutundi lendavad valguskiirusel.»