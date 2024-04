OTSEBLOGI ⟩ «Tekitasid kõigis naistes huvi!» Ott Leplandi esitlus tõmbas ooperidiival Annely Peebol vaiba jalge alt

Glamuurset ooperigalat jälgib pingsalt ekspertide paneel, mida juhib mõistagi Mart Juur. Lauljaid käis proovides sel nädalal juhendamas metsosopran ja lauluõpetaja Eda Zahharova. Tunnustatud pedagoogi sõnul on laulmine energia ja vibratsioon, mis paneb hinge helisema. «Läbi laulu saame laengu seda energiat, armastust ja kõike, mis me läbi enda laseme. Saates on artistid kõik lihtsalt suurepärased!» kommenteerib Zahharova.

Ent otse klassikalise muusika mekast Viinist lendas kodumaale vaid üheks õhtuks maailmakuulus ooperitäht Annely Peebo, et võtta koht sisse saate «Tähtede täht» ekspertide laua taga. «Homme otse proovi – kell 10 on orkestri proov ja peagi olen Itaalias «Lendavat hollandlast» laulmas terve kuu. Aga ma tulen kasvõi üheks päevaks, sest Eestis on mu juured ja siin mulle meeldib väga käia,» avaldab Peebo.

Ooperidiiva on saate eel põnevil ning tunnustab võistlejate pühendumust ja julgust võtta ette nii nõudlik žanr nagu ooper. «Nad on õppinud kiiresti selgeks erinevad keeled ning nüüd peavad nad näitama oma hinge niivõrd avatult. See on tõeline väljakutse!» lisab Peebo.