AITA LEIDA ⟩ «Ta läks ootamatult kodust ära.» Tallinna kesklinnas jäi kadunuks 21-aastane Markus

Sa Kadunud tegevjuht Aare Rüütel ütleb Elu24-le, et kolmapäeva hommikuse seisuga pole Markuse kohta veel ühtegi vihjet tulnud. «Kõik tema asjad on kodus. Ainult telefon on kaasas, kuid laadija kodus. Ta läks ootamatult kodust ära,» räägib Rüütel lisades, et Markus elab Tallinnas alates eelmisest sügisest ning tema jaoks on Tallinn uus linn.