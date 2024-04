New Jerseys elav eestlanna kodukanti raputanud maavärinast: seisime jõe ääres, kui äkki kuulsime, et pauk käib

Möödunud nädala lõpus, täpsemalt reedel, kui New Jerseyt tugev maavärin raputas, oli Kaidi oma lapse ja emade grupiga looduses. «Seisime seal jõe ääres ja äkki kuulsime, et pauk käib. Kõik hakkas värisema,» kirjeldab ta. «Vaatasime üksteisele otsa, et kas see on maavärin... Esialgu mõtlesime, et mingi suur pauk käis, et mingi plahvatus äkki kuskil, aga siis vaatasin, et puud ja kõik postid meie ümber hullult värisesid. Krabasin lapse kohe sülle, et issand ma pean temaga jooksma hakkama.»