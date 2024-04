OTSEBLOGI JA GALERII ⟩ «Mul ka kõrini, mul on ka limiit!» Jüri Butšakov maksis Leplandile pärast esinemist raha tagasi

Anett Kulbin – «One Way or Another» (Blondie)

Merca sõnul on punk ettearvamatu ja nakkava loomuga. «Punk on nagu herpes, mis aeg-ajalt välja lööb. Aga herpes on nakkav, olge siis ettevaatlikud, mine tea, mis külge hakkab või välja lööb!» Näitleja sõnul võib punk olla lõbus, kuid samal ajal ka mässumeelne ja üllatav. Kuigi möödalaulmine võib olla punkmuusikas üsna tavaline, rõhutab Jääger, et sõnum peaks siiski jõudma kuulajateni.