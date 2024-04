Politsei otsib Tallinnas kadunud 14-aastast Irynat

Tänaseni pole tüdruk koju tagasi tulnud. Iryna on ka varem sarnaselt kodust ära jooksnud. Iryna võib olla Tallinnas Tondi piirkonnas või liikuda teiste omaealiste seltskonnas.

Neiu on 165 cm pikk, kõhna kehaehituse ning musta värvi õlgadeni juustega. Irynal on ninarõngas ning ta kannab tõenäoliselt musta värvi lohvakaid riideid, jalas on tal valget värvi Adidase tossud.