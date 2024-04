OLED NENDE SEAS? ⟩ Nendel kuupäevadel sündinuid mõjutab saabuv päikesevarjutus kõige rohkem

Varjutused on astroloogilises plaanis alati väga märkimisväärsed taevased sündmused, kuna need annavad elule kiirenduse ning viivad protsessid järgmisele tasandile. Universum ei küsi, kas inimene on selleks valmis või mitte, vaid lihtsalt tõukab edasi. Mõnikord aga paistab see tõuge esialgu pigem õnnetusena, kuigi selle eesmärk on inimene oma arengus liikuma panna.