«TARBIN KIIRMOODI HARUHARVA!» ⟩ Riigikogulane Zuzu Izmailova särab teiselt ringilt ostetud riietega kui miljon dollarit

Riigikogu liige Züleyxa Izmailova on juba aastaid olnud suur taaskasutuse fänn. Enamik tema garderoobist ja kodusisustusest tuleb just teiselt ringilt. «Kiirmoodi tarbin haruharva, vaid siis kui on olnud tarvis kiirelt midagi väga spetsiifilist,» selgitab ta ja toob lugejateni ka oma parimad kaltsukaleiud!