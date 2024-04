Kohtutäiturid ajavad aastaid taga Keila mehe fantoomautot: müügu see olematu auto siis maha!

Kalevi auto varastati üle 15 aasta tagasi. Ehkki politsei uuris ja puuris, siis auto oli kadunud kui vits vette ja seda ei leitud. Uskumatul kombel on aga kohtutäiturid otsustanud auto, mida ei eksisteeri, arestida. «Minu jaoks on see ajuvaba lihtsalt!» ütleb Keilas elav mees. «Varguse puhul on tegemist ebaseadusliku valduse üleminekuga ning see ei muuda omandi kuuluvust – sõiduk on ju ikka isiku oma, kellelt see varastati ja kes antud loos ka võlgnik on,» kommenteerib kohtutäiturite ja pankrotihaldurite koja esindaja.