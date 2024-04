«KUUUURIJA» ⟩ «Voodi peal ei näinud, aga kui ma lõpuks pea tõstsin, siis...» Tartlanna elu muutus sotsiaalmajas lutikate tõttu põrguks

28-aastane Kerli on elupõline tartlane. Ta on kuueaastase poja ema ja iga päev töötab Kerli teenindussektoris. Esmaspäevases «Kuuuurija» saates rääkis noor naine rõvedatest kutsumata külalistest, lutikatest. «Kuna asi puudutab otseselt mu last ja ma käin avalikus kohas tööl, siis ma ei sooviks, et ma oleksin kõigile nähtav,» sõnas Kerli, kes oma näoga saates ei esinenud.