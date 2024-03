HOMME «KUUUURIJAS» ⟩ 28-aastane Kerli sattus Tartu sotsiaalkorteris lutikapandeemia keskele

Kuigi naisele pakuti võimalust kolida ka samas majas teise korterisse, ei tundnud ta end seal turvaliselt. Tartu linnavalitsus väidab, et on pakkunud lahendusi, kuid Kerli jaoks need ei toiminud. «Meil on väga kahju, et selline asi on juhtunud just eelkõige lapse seisukohast. Mis nüüd täpsemalt läks seal valesti, et see lutikas ei kadunud ka pärast mitmekordset tõrjet, seda ma ei oska kommenteerida,» räägib saates Tartu linnavalitsuse sotsiaaltööteenistuse juhataja.