VIDEO ⟩ Ontika pangalt sõitis auto alla

«Karm. Ontika pangalt on auto alla sõitnud. Just praegu,» ütleb Urmas Eero Liiv 30. märtsi keskpäeval tehtud postituses ning jagab videot. «Päästeamet on juba kohal,» ütleb ta. «Ilmselgelt on see auto siia ise kuidagi rallinud.»