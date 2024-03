MAJASAAGA JÄTKUB ⟩ Jan Uuspõld peab kohtus oma varadest ülevaate tegema

Imre Triisbergi esindava advokaat Märt Mürgi sõnul on Uuspõld täitemenetluses väitnud, et tal ei ole võimalik võlga maksta, sest tal ei ole sisuliselt üldse vara ning ta saab miinimumilähedast palka. «Jan Uuspõllu väidetes veendumiseks on kohtutäitur palunud, et kohus kohustaks Uuspõldu andma vannet oma vara kohta,» sõnas Mürk toimetusele.