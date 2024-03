View this post on Instagram

SA Kadunud avaldas sotsiaalmeedias abipalve, et saada vihjeid 12-aastase Lisandra leidmiseks. Enne kadumist nähti tüdrukut Tallinnas Lasnamäel Tondiloo pargi piirkonnas, kus ta oli koos sõbrannaga. Esmaspäeval kell 14.30 teatas SA Kadunud tegevjuht Aare Rüütel, et Lisandra on leitud. «Ta on elus, terve ja kodus!»