HOMME «KUUUURIJAS» ⟩ Armupettus TikTokis: eestlanna võrgutas mehi ja naisi, jagades valesid ning katteta lubadusi

Janari lugu algas süütu vestlusega TikToki otseülekandes. Juba esimesel kohtumisel jagas Kätlin südantlõhestavaid lugusid perevägivallast ning rääkis, et tema mees pussitas teda. Naine näitas tõendina isegi arme oma kehal, ent hiljem selgus, et nende taga on hoopis sapikivide lõikus. Teadmata veel loo tausta, tundis Janar sügavat kaastunnet ja armus Kätlini õrna olemusse.

Lubadused jäit täitmata

Lisaks väitis naine, et on lapseootel – algselt rääkis Kätlin, et ootab kaksikuid, hiljem aga kolmikuid. Janari õnn oli piiritu, kuni selgus, et ultrahelipildid on internetist alla laetud ja rasedus katkes. Ka teised Kätlini lubadused jäid mehe sõnul alati täitmata.